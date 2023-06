Tim, servizio riattivato per 10mila cittadini Problemi su rete in rame

La centrale telefonica Tim di Lugo è stata tra le più colpite in tutta l’Emilia Romagna a seguito degli eventi alluvionali, riportando danni ingenti. Al momento dell’allagamento, come tutte le unità immobiliari della zona, la struttura ha subìto un distacco dell’alimentazione dal gestore dell’energia elettrica di zona, durato giorni. Con l’aiuto dell’esercito, i tecnici di Tim sono riusciti a portare, nonostante l’acqua alta, un generatore di corrente, in via Emaldi, con cui si è stato possibile fornire l’alimentazione agli apparati principali. Ora il servizio radiomobile ha ricominciato a funzionare in tutta la zona, così come in tutta la Romagna, per consentire ai cittadini e al personale impegnato nei soccorsi di poter comunicare. Sono ripartiti anche tutti i servizi telefonici di rete fissa per la clientela collegata con rete in fibra ottica (Ftth) e in larga parte anche per quelli che utilizzano i collegamenti fibra-rame (Fttc). Il servizio ad oggi è stato riattivato per circa 10mila cittadini. Resta tuttavia disservita una parte residuale di clienti sulla rete in rame, danneggiata dall’alluvione. Riguardo alla frazione di San Lorenzo, Tim ha fornito la piena disponibilità a intervenire, appena saranno terminati i lavori di sistemazione dell’argine, lungo il quale passava il cavo Tim in fibra ottica, strappato dall’esondazione.