Trenino turistico. In servizio entro luglio

Non è ancora partito, per una questione burocratica, il servizio del trenino turistico che, ormai, è diventato negli anni una attrazione turistica ma anche una soluzione di mobilità alternativa. Inoltre, non solo un mezzo per spostarsi, ma anche l’occasione per un tour attraverso la città. L’amministrazione comunale sta cercando di far ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile e cioè entro il mese di luglio. Attualmente non attivo – non si è potuto procedere all’affidamento perché la società che lo aveva gestito si è sciolta –: la prossima settimana sarà pubblicata una nuova manifestazione di interesse. Come confermato dall’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti, il trenino dovrà "essere accessibile alle persone disabili". Per trenino turistico su gomma si intende un servizio itinerante svolto mediante mezzo di trasporto omologato per la circolazione su strade pubbliche.

Il servizio si svilupperà nel periodo giugno - settembre e nel periodo natalizio (indicativamente dal 8 dicembre al 6 gennaio, con possibilità di proroga laddove tali date si collochino nei week-end), lungo tre percorsi durante il periodo estivo che collegheranno, tramite numerose fermate intermedie, il centro storico di Cervia con le frazioni costiere del territorio - Milano Marittima, Pinarella e Tagliata - ed un solo percorso durante il periodo natalizio la tariffa massima per il costo del biglietto non potrà essere superiore a 5 euro; gli incassi derivanti dal servizio verranno introitati direttamente dal gestore. Il trenino ha sempre avuto grande successo sia nel periodo estivo che nel periodo delle festività natalizie. Una occasione per ascoltare canzoni ma anche note sulla storia della città durante le varie fermate nelle diverse località. Spesso usato anche per spostarsi a visitare il mercato del giovedì e quelli serali.

Ilaria Bedeschi