Tromba d’aria nel 1979, case scoperchiate

Tromba d’aria il 2 luglio 1979 nelle campagne ravennati, fra Godo e Roncalceci con alberi sradicati, frutteti devastati e case scoperchiate. La foto si riferisce a una delle abitazioni in cui la forza del vento ha sollevato e fatto volare i coppi. Contemporaneamente a Ravenna città si scatenava un violento temporale con allagamenti e lungo il litorale una violenta mareggiata erodeva ancor più la spiaggia da Lido Adriano a Lido di Savio dove ancora non erano state realizzate le scogliere protettive (la legge per Ravenna con finanziamenti miliardari fu approvata solo nel novembre 1980).

A cura di Carlo Raggi