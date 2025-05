Un pomeriggio insieme per conoscere Slow Food

Domani pomeriggio a partire dalle 17.30, al Darsenale brew-pub di viale Giovanna Bosi Maramotti in Darsena, si svolgerà lo Slow Food Day, la festa di primavera della sede locale del movimento.

"Una ricorrenza – scrivono i volontari ravennati –, quella dello Slow Food Day, in cui le associazioni territoriali e regionali, aderenti alla rete e le Comunità Slow Food italiane, organizzano eventi e iniziative che mettono al centro l’incontro tra le persone per condividere la consapevolezza nelle scelte che compiamo ogni giorno: dagli acquisti che facciamo per nutrirci, ai vestiti che indossiamo, dai modi in cui scegliamo di spostarci da un luogo all’altro alle visioni che abbiamo di come creare una relazione buona, pulita, giusta e sana tra esseri umani e natura. Il tutto senza fondamentalismi e manuali di istruzioni e, soprattutto, senza rinunciare ai piaceri della vita”.

È un’occasione per far conoscere i progetti di Slow Food Ravenna Aps, per informare e compiere attività di educazione del gusto e raccogliere adesioni all’associazione di promozione sociale.