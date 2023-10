Visita virtuale ai gioielli de La Cassa di Ravenna e non solo La Cassa di Ravenna, la Banca di Imola e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna aprono virtualmente le loro porte per far conoscere i loro capolavori. Il 14 ottobre è la data prescelta per la visita virtuale. #ÈCultura!