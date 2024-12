"Vogliamo che i giovani restino a vivere qui"

A pochi giorni dal Natale arriva il bilancio dei primi sei mesi di mandato del neoeletto sindaco di Cervia Mattia Missiroli. Mesi nei quali si sono resi cruciali, da subito, temi come turismo, sicurezza e maltempo.

Tre parole per descrivere questi primi mesi da sindaco?

"Entusiasmo, energia, efficienza. I primi risultati che abbiamo già sperimentato nel vedere realizzati alcuni obiettivi del programma come l’impostazione della riorganizzazione della macchina comunale e l’elezione dei nuovi consigli di zona".

Lei ha tenuto per sé l’importante e difficile delega al turismo. I punti fondamentali per la prossima stagione turistica?

"La priorità è quella di pensare quale modello turistico si vuole progettare per la città. Continueremo a lavorare sui grandi eventi internazionali e su quelli sportivi in particolare, anche per allungare la stagione turistica. È necessario realizzare piani di promozione specifica per ogni località, che possano valorizzarne le specificità e target, utilizzando le risorse della tassa di soggiorno e della fondazione Cervia In. Per Cervia e Milano Marittima, vogliamo organizzare eventi tutto l’anno per rendere le località vive anche in inverno per turisti e residenti. Predisporre azioni per garantire la sicurezza pubblica e la legalità, potenziando la sorveglianza nelle zone di criticità".

Quali sono i punti principali su cui vuole concentrare il suo mandato?

"Oltre al turismo, le grandi opere, la cura e manutenzione delle località, il ricettivo e una spiaggia di qualità. Penso alla realizzazione del nuovo lungomare di Cervia, caratterizzare quello di Milano Marittima come galleria d’arte a cielo aperto e migliorare il lungo pineta di Pinarella e Tagliata. Ancora. Creare un importante polo sportivo all’interno del nuovo parco urbano a Milano Marittima, che si integri con il golf ed il tennis. Nell’ex garage Europa realizzare un parcheggio semi-interrato e nella parte elevata uno spazio per mostre, eventi, spettacoli, tutto l’anno, una sorta di teatro vista mare. Curare l’aspetto della città con strade, marciapiedi e verde mantenuti in ordine. Attuare l’applicazione della Bolkestein in modo da difendere il nostro modello balneare per una spiaggia di qualità".

Durante la campagna elettorale ha toccato alcuni punti come la facilitazione per le abitazioni per i giovani. Quali sono i prossimi passi in tal senso?

"È uno degli obiettivi prioritari del mandato non costringere più i giovani e le famiglie ad andare ad abitare fuori Cervia. Stiamo lavorando sia a livello urbanistico, che con le realtà del

settore edile per un’edilizia accessibile e agevolata, per riconvertire strutture o realizzarne nuove. Lavoreremo anche con istituti finanziari per facilitare l’accesso al credito e per introdurre incentivi fiscali per chi investe, con progetti di rigenerazione urbana, privilegiando la creazione di alloggi accessibili.

Un’operazione non solo di valore edilizio-urbanistico, ma di grande valore sociale".

Un’ultima domanda: quale è la sua valutazione sulle elezioni regionali e sugli esiti delle votazioni? Il Pd ha vinto in tutti e 18 i comuni della nostra provincia.

"L’elezione di Michele de Pascale a presidente della Regione Emilia Romagna è una garanzia e una certezza di buon governo e di solidità politica e amministrativa per tutta l’Emilia-Romagna. È un cervese e ne sono orgoglioso, così come lo è tutta la città".

Ilaria Bedeschi