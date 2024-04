Elezioni, l’associazione 'Per la Buona Politica' non corre ma guarda avanti

Lugo (Ravenna), 21 aprile 2024 - L’associazione civica ‘Per la Buona Politica’ di Lugo, dopo la decisione assunta con rammarico, lo scorso 28 marzo, di non partecipare alle prossime elezioni amministrative per il comune di Lugo in programma l’8 e il 9 giugno, non ha alcuna intenzione di fermarsi e intende lanciare una sfida per guardare al presente e al futuro, consolidando la propria esistenza e rafforzando la propria azione a favore della comunità locale.

Come osserva la presidente, Grazie Massarenti, “da sempre il cuore del nostro progetto è rappresentato da un ideale di ‘buona politica’ che prevede lo studio e il dibattito come presupposti della decisione politica, e sostiene la centralità della persona e dell’istituzione pubblica, in quanto luogo del confronto e delle mediazioni, a cui si aggiungono il dovere di cittadinanza e il diritto di partecipazione di ogni cittadino. L’esperienza civica ormai ultradecennale che ci vede tuttora impegnati ha dimostrato che la politica attiva si fa sul territorio, fra la gente, rimanendo sui problemi concreti, e analizzando con lungimiranza le soluzioni più adeguate”.

Visto che una 'buona politica’ si può fare anche al di fuori del palazzo di governo – spiega la Massarenti – , il nostro movimento civico intende proporre una nuova tipologia di offerta politica, trasversale, indipendente e apartitica, che sia a servizio della cittadinanza e di supporto per le istituzioni e per tutti i soggetti che compongono la comunità locale. Saremo, quindi, aperti al confronto verso chiunque desideri incontrarci, senza alcun pregiudizio politico, culturale, religioso, etnico o di altra natura”.

In attesa di conoscere il risultato elettorale e il nuovo panorama di governo, “intendiamo lasciare ai nostri soci, militanti e simpatizzanti – conclude Massarenti - la libertà di scelta nell’esercitare il proprio diritto di voto, oltre che la libertà di aderire a liste elettorali di altri partiti e movimenti purché a titolo personale e non a nome e per conto di Buona Politica. Contrariamente a chi afferma che il nostro movimento è finito, Buona Politica ribadisce con forza l’intenzione di continuare il proprio percorso, mirando al rinnovamento e a un’evoluzione che porti al territorio un contributo utile e innovativo, ossia un nuovo modo di fare politica. A breve la direzione del movimento civico si riunirà per definire il nuovo progetto nei suoi dettagli e, dopo averlo condiviso con l’assemblea dei soci, provvederà a farlo conoscere a tutta la cittadinanza”.