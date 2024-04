Giuseppe Bellosi corre per il consiglio: "Il mio impegno per i Verdi"

Fra le file dei Verdi di Lugo entrerà anche Giuseppe Bellosi. L’annuncio della sua candidatura a membro del consiglio comunale è stata annunciata ieri. Il poeta, etnologo e glottologo originario di Fusignano ha deciso di riprendere l’impegno politico a distanza di 10 anni dall’ultima sua partecipazione a una competizione elettorale, in quel caso alle elezioni regionali, sempre fra le fila dello stesso partito. La sua collaborazione con i Verdi è di lunga data e risale agli anni 90 quando, come componente dell’Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia-Romagna, collaborò alla redazione della legge regionale dell’Emilia Romagna a tutela dei dialetti, dell’allora consigliere regionale Paolo Galletti con cui tuttora è legato da una importante amicizia. "Quella legge datata 1994 – sottolinea Bellosi – venne poi sostituita da quella promulgata nel 2014, a distanza di 20 anni da quel primo intervento e ogni anno supporta varie iniziative realizzate per la valorizzazione del dialetto". La legge regionale del 1994 è stata la prima in Italia a sostenere la cultura popolare. "Il mio impegno per i Verdi si è sempre concentrato su questo aspetto – spiega Bellosi –. Recentemente mi hanno chiesto nuovamente la disponibilità e io ho accettato. Fra qualche giorno compirò i 70 anni. Sono convinto che dovrebbero essere le nuove generazioni a impegnarsi politicamente ma mi rendo anche conto che è sempre più difficile trovare giovani disposti a farlo".

I Verdi di Lugo hanno confermato qualche giorno fa il loro sostegno alla coalizione di centrosinistra che appoggia Elena Zannoni. "La candidatura di Giuseppe Bellosi – scrivono i Verdi di Lugo e Romagna Estense – è parte di una lista aperta e trasversale che mette la crisi ecologica, il riscaldamento globale, la tutela della salute come priorità assolute superando le vecchie appartenenze ideologiche per affrontare insieme i gravi problemi dell’oggi. La scelta dell’alleanza con il centro sinistra nasce da una condivisione programmatica. Ma solo una maggior forza elettorale dei Verdi renderà possibili veri cambiamenti".

Monia Savioli