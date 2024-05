Fratelli d’Italia per Mazzolani: "Troppe criticità"

Fratelli d’Italia, nella sede elettorale di via Nazario Sauro 9, ha presentato ieri mattina la lista a sostegno del candidato ’Mazzolani indaco cambia con me’. Una squadra che rappresenta l’espressione del territorio con professionalità in vari settori, che vanno dal mondo dell’imprenditoria, dell’artigianato, dello sport, dell’associazionismo fino all’ambito del sociale e della sicurezza. Annalisa Pittalis, portavoce e capolista di Fdi, ha sottolineato l’impegno e la volontà dei candidati di essere al servizio della città sostenendo il programma del candidato Massimo Mazzolani.

"Per la nostra Cervia occorre un nuovo pensiero, che nasce dall’incontro con i cittadini e che dia risposte alle criticità ormai consolidate da anni", ha commentato Pittalis.

La senatrice Marta Farolfi, invece, nel dare avvio alla campagna elettorale di Fratelli d’Italia ha spiegato: "Sono oggi qui per il mio sostegno convinto ai candidati di Fdi, che compongono una lista qualificata e che rappresenta tutti i rami della società civile. Ringrazio la capolista Annalisa Pittalis per l’ottimo lavoro. La lista di Fdi sarà trainante e decisiva per il successo che è nell’aria di un futuro, straordinario sindaco come Massimo Mazzolani".

La lista è composta da: Annalisa Pittalis, imprenditrice del settore alberghiero; Marco Casetti, commerciante e presidente Consulta dello Sport; Gloria Cassinadri, funzionario comunale in pensione; Gino Guidi, imprenditore del settore turistico ricettivo e balneare; Cinzia Viroli, funzionario di banca; Carlo Alberto Ghirelli, libero professionista gestisce in famiglia un’azienda agricola; Rosanna Guidazzi, imprenditore nel settore della ristorazione che gestisce con il marito; Saverio Covella, operatore sociosanitario gestisce con la famiglia una casa-famiglia per anziani; Roberta Siroli, imprenditrice gestisce il servizio di fono spiaggia la radio dell’estate; Alberto Spinato, studente universitario alla facoltà di lingue e culture europee dell’Università di Modena; Duilio Granitto, dipendente alle poste italiane; Claudia Sansoni, funzionario amministrativo settore manutenzioni macchine agricole e movimento terra; Giuseppe Famulari, militare Guardia Costiera; Mirco Moretti, artigiano del settore cura e manutenzione verde; Andrea Antonelli, agente immobiliare e Giampiero Barbieri, artigiano del settore edilizia. Questa la compagine dei meloniani che andrà a caccia di voti per far vincere Mazzolani e guadagnare quanti più consiglieri comunali possibili.

Ilaria Bedeschi