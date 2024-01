I ‘vendicatori’ delle multe distruggono l’autovelox lungo la strada Cispadana

Reggio Emilia, 14 gennaio 2024 – I “vendicatori” degli autovelox lasciano il segno anche sulle strade della Bassa Reggiana. Forse di fronte a qualche salata sanzione, qualcuno potrebbe infatti aver deciso di tranciare di netto il palo che sostiene la telecamera del tutor per il controllo della velocità su un tratto di circa quattro chilometri della strada Cispadana, fra Boretto e l’ingresso del centro abitato di Gualtieri.

L’episodio risalirebbe all’altra notte, quando qualcuno si è fermato sul ciglio della strada e, con un robusto attrezzo da lavoro, ha tranciato di netto il palo in metallo, facendo precipitare la telecamera collegata con il sistema di controllo della velocità media, che in quel tratto è di 90 chilometri orari, su un lungo rettilineo.

L’azione ha praticamente messo fuori uso il tutor, che al momento non può essere funzionante. Dalla parte opposta, invece, verso Gualtieri, le telecamere sono attaccate alla parete del ponte stradale, molto più difficilmente raggiungibili per eventuali danneggiamenti o vandalismi.

L’impianto per il controllo della velocità è gestito dalla polizia locale del corpo unico della Bassa reggiana, che ora sta svolgendo accertamenti per cercare di risalire all’autore (o autori) del danneggiamento. È molto probabile che possa trattarsi di qualche conducente colpito da qualche sanzione dovuta proprio all’azione di quel tutor. Le forze dell’ordine hanno così avviato le indagini per individuare i responsabili del raid. Saranno scandagliate le telecamere della zona per risalire a qualche indizio utile al fine di identificare i vandali.