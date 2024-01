Rosolina, abbattuto un altro autovelox sulla statale 309 Romea: è l’ottava volta sulle strade del Polesine

Rosolina (Rovigo), 4 gennaio 2024 – Un altro autovelox vandalizzato sulle strade del Polesine, si tratta dell’ottavo caso negli ultimi sette mesi nel 2023 e tutti concentrati in provincia di Rovigo. L’ultimo episodio è avvenuto a Rosolina ed è stato segnalato nella notte tra mercoledì 3 e 4 gennaio quando, probabilmente usando una smerigliatrice portatile, è stato segato e abbattuto il palo di supporto dell'autovelox. Il rilevatore era stato installato lungo la strada statale 309 Romea e sull’azione vandalica indagano le forze dell’ordine per risalire ai responsabili.

I sette casi precedenti nel 2023

L’abbattimento degli autovelox nel Polesine fa pensare ad atti vandalici seriali di un solo autore o a ripetute emulazioni di più persone. Sono sette i precedenti avvenuti nel 2023. Nel Comune di Bosaro sulla SS16, la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 si era registrato il primo caso vandalico con la stessa metodologia, ovvero, tagliare alla base il palo del rilevatore di velocità. Altro fatto dieci giorni dopo tra il 28 e 29 maggio 2023 a Giacciano con Baruchella, dove è stato segato l’autovelox sulla SR 482, inaugurato solamente il 12 aprile 2023. Sempre nello stesso territorio si è ripetuto l’episodio tra il 1° e 2 novembre 2023. Stessa situazione nel Comune di Bosaro, dopo i fatti di maggio 2023, aveva provveduto all’installazione di un altro palo per l’autovelox. Nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio 2023 verso le 4 circa, ignoti hanno nuovamente abbattuto l’autovelox che si trovava posizionato sulla Statale 16 a Bosaro. Altri due casi sono successi nel territorio comunale di Taglio di Po in località Mazzorno Destro tra il 5 e 6 agosto 2023 oltre nelle festività natalizie tra il 25 e 26 dicembre 2023. A completare il quadro a Corbola sempre tra la notte di Natale e Santo Stefano 2023. In totale sette autovelox segati nel 2023.