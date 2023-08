Autovelox tranciati nel Polesine, l’ultimo episodio a Taglio di Po: ecco cosa sta succedendo

Taglio di Po, 7 agosto 2023 – Serial killer di autovelox. É ancora anonima la mano che sta mettendo ko i sistemi di rilevazione della velocità sulle strade del Polesine. L’ultimo episodio risale al weekend appena trascorso,dove un altro autovelox è stato tranciato a Taglio di Po. Ecco cosa sta succedendo.

Taglio di Po: i fatti

Nel dettaglio quanto successo a Taglio di Po è stato registrato nella notte tra sabato 5 e domenica 6 agosto, dove ignoti, mediante l'utilizzo probabilmente di una smerigliatrice portatile, hanno tagliato il palo di supporto dell'autovelox, provocando l'abbattimento dell'apparato e rendendolo inutilizzabile. Il rilevatore era stato installato nel territorio comunale di Taglio di Po' in località Mazzorno Destro, lungo la SP 46 all'altezza dell'incrocio con via Marchi. Nel corso degli ultimi mesi il dibattito sul territorio provinciale e non solo dell’utilizzo del rilevatore di velocità è stato al centro di polemiche. Su quanto accaduto a Taglio di Po indagano i carabinieri, che cercheranno di risalire agli eventuali responsabili.

I precedenti

Una cronologia dei fatti che sembrano indicare atti vandalici divenuti ormai ‘seriali’ o addirittura di una sconsiderata emulazione. Si torna indietro di oltre due mesi esatti nel Comune di Bosaro sulla SS16, quando nella notte tra il 18 e il 19 maggio scorso, si è registrato il primo caso vandalico. Anche in quel caso i soliti ignoti hanno utilizzato la stessa metodologia, ovvero, tagliare alla base il palo del rilevatore di velocità. Altro caso dieci giorni dopo a Baruchella, dove è stato segato l’autovelox sulla SR 482, inaugurato solamente il 12 aprile scorso.

Il limite di velocità dei 50 chilometri, in un tratto di strada rettilineo e che dista circa un chilometro dal centro commerciale il Faro. Nel Comune di Bosaro, inoltre, dopo i fatti di maggio, aveva provveduto all’installazione di un altro palo per l’autovelox. Ebbene nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio verso le 4 circa, ignoti hanno nuovamente abbattuto il velox che si trova posizionato sulla Statale 16 a Bosaro (Rovigo).