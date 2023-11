Baruchella, guerra degli l’autovelox: abbattuto ancora il rilevatore di velocità sulla Regionale 482

Baruchella (Rovigo), 2 novembre 2023 – É stato abbattuto ancora, la scorsa notte, l’autovelox di Baruchella, un impianto per il rilevamento della velocità installato lungo la Regionale 482 Altopolesana, l'ex Statale Ostigliese, che già era stato danneggiato 2 volte dalla sua attivazione ad aprile, l’ultima meno di 2 mesi fa. Ed è l’ennesimo episodio in cui un autovelox viene messo fuori uso sulle strade della provincia di Rovigo e, più in generale, del Veneto. Un accanimento sistematico contro i rilevatori di velocità che, per quanto riguarda quelli in Polesine, è compiuto sempre con la stessa modalità: segare il palo su cui è installato il rilevatore.

L’autovelox di Baruchella

Anche l’ultimo abbattimento dell’autovelox di Baruchella, avvenuto la scorsa notte, è stato eseguito tagliando con un flessibile la base del palo di sostegno delle telecamere di rilevazione della velocità. Si tratta di un impianto installato sulla Regione 482 dallo scorso aprile e che ha già subito due azioni vandaliche, la prima a fine maggio e l’ultima lo scorso 9 settembre. In Polesine, abbattimenti di autovelox sono avvenuti nei mesi scorsi anche sulle strade di Giacciano, Mazzorno Destro e Bosaro, mentre nel resto del Veneto è diventato un caso quello del rilevatore di Cadoneghe, in provincia di Padova, fatto esplodere due volte.