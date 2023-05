Cade dal camion e batte la testa All’ospedale con un trauma cranico

Un camionista è rimasto seriamente ferito cadendo dal cassone del mezzo pesante in sosta nel cortile di un’azienda, per le operazioni di carico-scarico. E’ accaduto verso le 9 di ieri mattina a Luzzara, in una azienda con sede in strada Valbrina. Il camionista, G.C., milanese di 47anni, è stato visto cadere dalla fiancata del cassone telonato. Non è chiaro se abbia avuto un malore improvviso o se sia scivolato, per cause accidentali, mentre stava lavorando. E’ caduto al suolo da un’altezza di circa un metro e mezzo, battendo la testa e riportando un violento trauma cranico.

Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, raggiunta poco dopo dal personale dell’autoinfermieristica. Dopo le prime valutazioni cliniche, il paziente – che appariva agitato e con dolore diffuso – è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale guastallese. Ma dopo ulteriori accertamenti si stava predisponendo un trasferimento in un centro più attrezzato per valutazioni approfondite sul trauma cranico. Accertamenti del servizio di Medicina del lavoro.