Campagnola, lite di vicinato tra minacce e danneggiamento

Campagnola (Reggio Emilia), 4 ottobre 2023 - I carabinieri di Campagnola hanno denunciato un uomo di 25 anni e la moglie di 44, per minaccia aggravata, violazione di domicilio e danneggiamento. A metà luglio la coppia, al culmine di un diverbio per questioni di vicinato nel condominio, in particolare sull’apertura e chiusura della porta principale, aveva minacciato e spintonato un uomo di 51 anni, brandendo un coltellino e un martello. La vittima, alla vista del coltello, temendo per la propria sicurezza, si era allontanato, intimorito da minacce di morte. E al rientro a casa, dopo circa un’ora, si era ritrovato il televisore distrutto. A quel punto il 51enne si è recato alla caserma dei carabinieri del paese per sporgere formale querela. Sono iniziate le indagini, che hanno portato alla raccolta di testimonianze e di altri elementi di prova, riconducibili all’atteggiamento tenuto dalla coppia. I due coniugi alla fine sono stati denunciati alla magistratura.