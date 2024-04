Castellarano, sorpresi a rubare quintali di cavi in rame

Castellarano (Reggio Emilia), 15 aprile 2024 – Dopo aver creato un varco rete di recinzione si sono introdotti furtivamente in un’azienda, a Castellarano, puntando alla cabina elettrica di trasformazione per rubare cavi elettrici di rame. I ladri erano già riusciti a tranciare buona parte dei cavi, per mezza tonnellata di peso, depositata su un carrello e pronta per essere portata via. Ma l’intervento dei carabinieri li ha fermati. Sono stati arrestati due albanesi di 28 e 38 anni, senza fissa dimora in Italia, per furto in concorso. Il 38enne è accusato pure di reingresso illegale nel territorio italiano dopo essere stato espulso. E’ accaduto sabato pomeriggio in un’azienda in liquidazione giudiziale con sede in via Stradone Secchia a Roteglia di Castellarano. I carabinieri sono intervenuti subito grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. I ladri sono stati sorpresi mentre erano ancora impegnati ad accumulare cavi in rame, per essere portati via e, presumibilmente, destinato al mercato clandestino. Il materiale è stato recuperato, mentre i due albanesi sono stati trasferiti in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.