Intossicati dal monossido, forse caldaia difettosa: coppia gravissima

Reggio Emilia, 7 gennaio 2024 – Un uomo di 68 anni e una donna di 62 sono rimasti intossicati a in casa da monossido di carbonio, in località Bagno di Reggio Emilia. I due sono stati portati a Fidenza in provincia di Parma per il trattamento in camera iperbarica, in codice di massima gravità. La causa dell’intossicazione deriva probabilmente dalla combustione difettosa della caldaia a gas. Il monossido ha colpito anche a Padova: tre persone sono morte in un edificio abbandonato.

Riguardo l’episodio della notte scorsa nel reggiano, i vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle tre, insieme con Polizia, 118 e tecnico Ireti (la società del Gruppo Iren che gestisce energia elettrica, gas e acqua, ndr).