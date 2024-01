Monossido killer, si scaldavano con un braciere: tre morti a Padova

Padova, 7 gennaio 2024 – Monossido killer: tre persone sono state trovate morte in un edificio abbandonato quasi certamente per l'esalazione di monossido di carbonio.

All'interno di una stanza dell'ex istituto Configliachi in via Guido Reni di Padova sono stati trovati infatti i residui di un braciere acceso.

Le tre vittime non sono ancora state identificate, con ogni probabilità sono di origine magrebina.

I cadaveri, su cui la polizia non ha trovato segni dui violenza, sono stati scoperti questa notte da una volante della questura di Padova dopo la segnalazione al 113 da parte di alcuni migranti che bivaccavano nello stesso stabile di via Reni.

Sul posto, oltre alle volanti e alla Squadra Mobile, anche i vigili del fuoco, la polizia scientifica, il 118 e il medico legale.