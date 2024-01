Ladri armati di piccone al Conad. Arrivano i carabinieri e il colpo sfuma

Hanno tentato il furto al supermercato Conad di Correggio, inaugurato di recente in via Vecchia Ferrovia, utilizzando un sistema ormai collaudato per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, e cioè piazzando degli ostacoli – in questo caso dei cassonetti dei rifiuti – sulla strada che collega al luogo del furto. È accaduto ieri notte, verso le quattro. I malviventi puntavano ai soldi della cassetta di sicurezza degli uffici del supermercato. Sono arrivati sul posto armati di mazza e piccone per forzare una porta ed entrare negli uffici, puntando proprio alla cassetta di sicurezza. Ma il tentativo non è riuscito. L’allarme ha infatti mobilitato subito la vigilanza privata e i carabinieri, giunti tempestivamente sul posto. Proprio il rapido arrivo non ha consentito ai ladri di avere il tempo necessario per portare a termine l’operazione, studiata nei particolari. Nonostante i cassonetti in strada, infatti, il tempo di azione per i ladri è stato troppo limitato, con gli intrusi costretti a fuggire senza riuscire a portare via il denaro, pur se sono rimasti i segni di scasso alla porta e alla cassetta di sicurezza. Sono scattate le ricerche in zona, anche verso Reggio e le province modenese e mantovana.

I carabinieri di Correggio sono ora in possesso delle immagini della videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del tentato furto.

Antonio Lecci