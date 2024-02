Malessere a scuola, poi il cuore di Marco si è fermato: aveva solo 20 anni

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 1 febbraio 2024 – Grave lutto in montagna: ieri mattina Marco Baccini, 20 anni appena compiuti se n’è andato all’improvviso, vittima di un malore, lasciando la sua famiglia nel profondo dolore e l’intera comunità locale attonita e incredula.

"Marco era un angelo che è volato in cielo nell’azzurro infinito al di sopra dei monti dell’Appennino", piangono gli amici.

Marco aveva cercato con tanto coraggio di guadagnarsi il suo spazio in un percorso di vita, spesso di sofferenza condivisa dai genitori e dalla sorella e uscendone vittorioso; per un certo verso era il ragazzo dell’intera comunità che oggi piange la sua scomparsa.

Era nato l’8 novembre 2003, da poco aveva compiuto 20 anni, frequentava la quarta classe all’Istituto Cattaneo-Dell’Aglio di Castelnovo Monti, indirizzo turistico, abitava con i genitori nella casa di Frascaro, borgo alla periferia di Castelnovo Monti. Martedì scorso era tornato a casa da scuola perché si era sentito poco bene e ieri mattina, dopo tante sofferenze, ha perso conoscenza. Poi il suo cuore ha cessato di battere.

I genitori, quando hanno visto aggravarsi le condizioni del ragazzo, hanno subito allertato i soccorsi: i sanitari della Croce Verde di Castelnovo Monti e l’elisoccorso. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il cuore di Marco si era fermato.

A dare il doloroso annuncio della sua morte, la mamma Daniela (una vita nelle Poste di Busana), il papà Azeglio (dipendente dell’ex comune di Ligonchio) e la sorella Elisa (laureata, impiegata alla Tetra Pak di Modena), gli zii, parenti e tantissimi amici ancora increduli.

Domani sera alle ore 20 verrà recitato il santo rosario presso la chiesa di Ligonchio.

I funerali avranno luogo sabato alle 9 con partenza dalla casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 15/1 a Castelnovo per la chiesa parrocchiale di Ligonchio dove alle 10 verrà celebrata la santa messa; quindi il feretro del ragazzo proseguirà per la cremazione.

Per volontà della famiglia, niente fiori ma offerte alla Croce Verde Alto Appennino. La camera ardente del giovane è allestita presso la Casa Funeraria Mammi , accessibile dalle 8,00 alle 18,30. La famiglia ringrazia tutti coloro che parteciperanno alle esequie.

La ligonchiese Sandra Bacci scrive su Facebook: "Caro Marco, le parole mancano e non ci saranno mai quelle giuste per dare consolazione ad una mamma e un babbo. Tutti noi che siamo rimasti adesso possiamo solo piangere e adesso che sei libero dalla sofferenza che la vita ti ha imposto, ti penseremo come angelo tra gli angeli. Voglio credere che per gli innocenti ci sia il paradiso e la beatitudine eterna".