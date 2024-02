Malore improvviso a 49 anni: Marco Mantovani trovato morto in casa

Guastalla (Reggio Emilia), 11 febbraio 2024 – È stato vinto da un malore improvviso a soli 49 anni di età. A trovarlo, privo di sensi in casa, sono stati ieri mattina i familiari, verso le 11, in una villetta tra via Vioni e via Ponte Pietra, a San Rocco di Guastalla.

Marco Mantovani è stato raggiunto in pochi minuti dall’ambulanza della Croce rossa, dall’autoinfermieristica e pure dal personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino all’abitazione. A lungo sono proseguite le terapie di emergenza, anche col defibrillatore. Ma ogni sforzo è risultato inutile.

Marco aveva lavorato come commerciante ambulante e da qualche tempo era dipendente alla Padana Tubi di Guastalla. Il padre Umberto è molto conosciuto per aver gestito un’azienda di meccanica e metallurgica, accanto l’abitazione. Marco lascia pure la madre Marisa, il fratello Erik e altri parenti.

Era conosciuto e stimato in paese per il suo carattere allegro, disponibile, con la battuta sempre pronta. L’autorità sanitaria ha disposto un riscontro diagnostico per chiarire l’esatta causa del malore.

Solo successivamente potranno essere fissati i funerali (affidati all’agenzia Bernardelli), previsti nella chiesa parrocchiale di San Rocco.