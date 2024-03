Si rifiuta di pagare una birra e minaccia il barista con un coltello

Reggio Emilia, 4 marzo 2024 – Dopo essersi rifiutato di pagare una birra, ha minacciato con un coltello il titolare di un bar. È successo a Reggio Emilia, dove la polizia di Stato ha denunciato un 28enne in stato di libertà con l’accusa di rapina aggravata. I fatti risalgono a sabato mattina, in un locale di piazzale Marconi, in zona stazione.

È stato il titolare stesso a chiamare il 113, riferendo di aver subito una rapina. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti che hanno ascoltato l’esercente il quale ha raccontato che un cliente, al suo invito di pagare il conto, si è rifiutato per poi minacciarlo prima mostrandogli un coltello e poi un paio di forbici. Infine si è allontanato.

La polizia però lo ha rintracciato poco dopo in zona. Si tratta di un 28enne nigeriano senza fissa dimora con precedenti per resistenza, minaccia, rapina, lesioni personali e violazioni in materia di immigrazione. Condotto in questura, al termine delle formalità di rito, è stato deferito alla Procura reggiana.