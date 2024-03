Aggredisce e minaccia clochard: "Esci che ti devo ammazzare"

"Esci che ti devo ammazzare". Ha aggredito e minacciato di morte un senzatetto in piazzale Marconi. La polizia lo ha identificato poco dopo in via don Alai e denunciato. Un altro episodio violenza nel quartiere attorno alla ferrovia. A finire nei guai un 28enne nigeriano, deferito in stato di libertà con l’accusa di percosse e minacce. Stando a quanto ricostruito dagli uomini delle Volanti intervenuti ieri sera per una segnalazione di una rissa all’interno della sala d’aspetto della stazione ferroviaria.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la vittima, un senza fissa dimora, con escoriazioni allo zigomo e l’orecchio sinistro gonfio. L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito senza alcun motivo con un pugno al volto e poi minacciato con una sella di una bicicletta. "Esci che ti devo ammazzare", gli avrebbe urlato. Le forze dell’ordine sono poi riuscite a rintracciare poco dopo il nigeriano, già noto per diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, abituale frequentatore della zona stazione.

I poliziotti lo hanno trovato nei pressi di un cantiere edile di ristrutturazione dove spesso staziona. E con lui anche altri sbandati che si rifugiano qui per consumare droga e alcool, come si nota anche da un video (si può vedere sul nostro sito www.ilrestodelcarlino.it/reggio) girato da un residente della zona che abita proprio qui sopra. "Non si riesce a dormire, è un continuo urlare, litigare tra risse e deliri dettati dalle sostanze stupefacenti. Soprattutto il crack porta a tutto ciò", racconta chi ha realizzato il filmato.

dan. p.