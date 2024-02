Ecco il nuovo minibu M: collegherà la Mediopadana al centro. Orari e fermate

Reggio Emilia, 22 febbraio 2024 – Sarà una linea espresso, concepita per turisti e visitatori, ma anche per i reggiani che necessitano di spostamenti rapidi e puntuali, la linea ‘M’ del minibu in città, nuovo servizio pubblico che a partire da lunedì 26 febbraio collegherà la stazione AV Mediopadana al centro storico, con fermata principale a palazzo dei Musei.

Centro di Reggio e stazione AV più vicini, dunque, con l’entrata in esercizio della linea M, grazie a un finanziamento specifico ottenuto con i proventi dell’imposta di soggiorno.

E’ la quarta linea di minibu, a servizio di parcheggi scambiatori, istituita a Reggio e funge da collegamento diretto fra l’AV e la circonvallazione attraverso una serie di fermate nel quadrante nord-orientale dell’esagono. “Siamo una città che continua a progettare il suo futuro – afferma sindaco Luca Vecchi –. La nuova linea avrà meno fermate rispetto ai bus tradizionali e dimostra un investimento in funzione dell’attrattività turistica, andando a completare l’implementazione dei collegamenti fra le due stazioni”.

Vecchi pone l’accento sui tempi di percorrenza competitivi – 14 minuti per raggiungere centro città – e la frequenza, con mezzi ogni 15 minuti, al prezzo di 1,50: “Una svolta significativa nel nostro trasporto pubblico”. Fermata principale sarà via Leopoldo Nobili – via Spallanzani, di fronte ai Musei, e a seguire presso altre sedi culturali quali Palazzo da Mosto, Chiostri di San Domenico e Chiostri di San Pietro, Conservatorio Peri. Un’opportunità per i viaggiatori, accolti dal brand turistico Reggio Emilia Welcome, apposto sui minibu.

Prima fermata sarà in piazzale Lari, che diviene parcheggio scambiatore vicino allo stadio Mapei-Città del Tricolore. Seconda fermata servirà il palazzo di Giustizia e polo scolastico Makallè, la terza presso il parking Gasometro e infine la quarta in via Nobili, porta d’accesso al centro. La M è in funzione dal lunedì al sabato, ogni 15 minuti, dalle 6.20 alle 21.30; poi, la domenica e festivi sarà attiva dalle 7 alle 21.25.