Malore nella notte: l’imprenditrice Patrizia Foroni muore a 67 anni

Guastalla (Reggio Emilia), 4 marzo 2024 – Un malore improvviso ha stroncato Patrizia Foroni, nota e stimata imprenditrice di Guastalla. È accaduto l’altra sera nell’abitazione della donna, in via Togliatti, nella zona industriale di San Giacomo, dove si trova anche la sede dell’Elettromeccanica, l’azienda di famiglia. È stato il marito, Claudio Gaioni, a scoprire la moglie era priva di sensi, dopo essere andata a riposarsi. Immediato l’allarme ai soccorsi, con intervento di ambulanza, automedica e autoinfermieristica della Croce rossa. Ma ogni tentativo di rianimarla, purtroppo, è risultato inutile.

I soccorritori si sono dovuti arrendere. Forse una crisi cardiaca alla base del malore. Patrizia Foroni, 67 anni, era impegnata nella gestione dell’azienda fondata dal padre. Seguiva in modo costante le attività sociali e ricreative di Guastalla. Nel 2014 era stata anche candidato consigliere nella lista civica “Per Guastalla”. E nel mandato precedente la figlia Giorgia era stata consigliere comunale di maggioranza, ai tempi del sindaco Giorgio Benaglia.

I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono domani mattina, martedì, partendo alle 9.45 dalla Casa funeraria di via Oldella a Guastalla per raggiungere il duomo. Il feretro sarà poi trasferito a Mantova per la cremazione. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene.