Incidente sui campi, muore schiacciato da un trattore

Casina (Reggio Emilia), 27 maggio 2024 – Muore schiacciato dal trattore, la vittima è un 89enne. L’incidente è avvenuto in un campo agricolo di Moncasale di Casina (Reggio Emilia) nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati dai sanitari del 118. L’esatta dinamica dell’infortunio agricolo è ancora al vaglio dei militari.

Il mezzo agricolo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Stazione di Casina, che stanno operando congiuntamente ai colleghi della Medicina del lavoro, anche a causa del terreno molto scosceso avrebbe velocità investendo l’anziano che probabilmente era sceso dal mezzo e si trovava davanti. Non si esclude che l’anziano possa aver avuto un malore alla guida e che si sia ribaltato.