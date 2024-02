Neve al Cerreto: piste aperte, si riapre la stagione dello sci

Ventasso (Reggio Emilia), 24 febbraio 2024 – “Dopo la nevicata di venerdì il nostro personale è ancora al lavoro per preparare le nostre piste. Stiamo ancora lavorando, ma possiamo anticipare che domenica 25 febbraio saranno aperte la pista 1, la pista 2 (parziale) ed il campo scuola. Al momento stiamo lavorando anche sulla Nuda, e appena possibile daremo aggiornamenti su una possibile apertura. Seguiranno aggiornamenti".

In serata – mentre i gatti delle nevi nell’oscurità continuano ad andare su e giù, lasciando scie di luce nelle immagini delle webcam – Marco Giannarelli, il direttore della stazione cerretana, con entusiasmo dà la conferma al telefono: "Apriremo gli impianti anche sulla Nuda. Diciamo che siamo al 50%. Di neve ne è venuta poca, ma con questa, complice la temperatura, ce la facciamo. Saremo aperti regolarmente anche nei prossimi giorni e finché ci saranno le condizioni".

Insomma, a fine giornata arriva l’annuncio atteso da settimane: da oggi in poi, per tutti i giorni, a Cerreto si torna ad aprire una stagione invernale che, con marzo alle porte, pareva destinata a finire in archivio senza sci.

Venerdì mattina l’Appennino si era svegliato parzialmente bianco, ossia coperto dai mille metri di quota in su con temperature sotto lo zero (il rifugio Battisti dava -3,5 gradi), condizioni che hanno effettivamente aperto uno spiraglio verso la coda dell’inverno.

Sotto le nuvole, l’intera catena del crinale Appenninico, dal Cusna al Cavalbianco, Gendarme, La Nuda, Casarola, Ventasso e Alpe di Succiso, è apparsa coperta da un discreto manto nevoso.

Il Rifugio Battisti, la stazione di Cerreto Laghi e i monti coperti di neve fresca: immagini che rappresentano finalmente quella stagione invernale che finora si era fatta attendere per colpa, come dicono in tanti, del cambiamento climatico o – come afferma il fronte opposto – a ciclici eventi naturali.

Comunque sia, il meteo prevedono per i prossimi giorni in Appennino un peggioramento sostanziale delle condizioni a partire da domenica. La speranza è che altre nevicate possano permettere di consolidare il ’fondo’ delle piste e consentire agli appassionati di sport invernali di tornare ad affollare Cerreto per la parte finale dell’inverno.

La storica stazione del nostro Appennino, attraverso la pagina Facebook Turismo Appennino-Cerreto Laghi ha avviato un canale anche Whatsapp in cui tiene monitorata la situazione e la sua evoluzione. Da oggi, scarponi e sci ai piedi.