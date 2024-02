Nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna: neve e pioggia intensa

Bologna, 24 febbraio 2024 – Dopo le ultime perturbazioni e giornate di vento forte, una nuova ondata di maltempo sta per avvolgere l’Emilia Romagna. Non solo la neve, ma anche piogge intense e persistenti sono attese nelle prossime ore nella nostra regione.

Anche la nuova settimana sarà interessata da questo treno di cicloni che porterà in Italia la pioggia di una stagione in pochi giorni: in pratica l’ultima decade di febbraio vedrà cadere più pioggia e neve dell’intero inverno.

Il modello di meteox.com che mostra, in previsione, l'aumento della nuvolosità nella giornata di lunedì 26 febbraio 2024 in Europa e in Italia

Per esempio, sulle Dolomiti in Veneto, a Cortina d’Ampezzo, sono caduti 35 cm di neve, ma ci sono stati punti dove la coltre bianca ha raggiunto anche i 55 cm.

Gli esperti di Arpae mostrano come la maggiore criticità in Emilia-Romagna potrebbe verificarsi nella giornata di lunedì 26 febbraio, con un calo della temperatura, piogge persistenti e quota neve che si abbassa fino ai 1000 metri.

Previsioni meteo domenica 25 febbraio

Per domani, domenica 25 febbraio, è prevista invece una giornata tutto sommato di tregua con “nuvolosità irregolare alternata a schiarite nel corso della giornata, più probabili sul settore orientale della regione”. Mentre “dalle ore serali tendenza ad aumento della nuvolosità ad iniziare da ovest, associata a nuove deboli precipitazioni in estensione a tutto il territorio, più probabili sui rilievi, con sporadiche nevicate intorno ai 1400 metri”. Le temperature sono “in flessione con valori minimi attorno a 3/6 gradi e massime compre se tra 11 e 13 gradi”.

Previsioni meteo lunedì 26 febbraio

Nella giornata di lunedì 26 febbraio, i meteorologi Arpae si aspettano un cielo “molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, più consistenti sugli Appennini occidentali e centrali” e “quota neve intorno a 1200-1000 metri. Sulle zone pianeggianti precipitazioni più intense sul settore occidentale, deboli sporadiche ad est”. Le temperature minime sono “in aumento, comprese tra 4 e 6 gradi, massime tra 8 e 12 gradi”.

Tendenza tra martedì 27 febbraio e venerdì 1 marzo

Anche martedì e mercoledì ci sarà brutto tempo. La situazione inizierà a risollevarsi dalla giornata di giovedì 29 febbraio. Infatti, da martedì si verificheranno “condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse e persistenti sul territorio regionale che potranno risultare nevose sull'appennino emiliano ad inizio periodo”. Mentre “graduale attenuazione delle precipitazioni” avverrà “nel corso della giornata di giovedì fino a termine periodo, quando si avrà un generale miglioramento del tempo. Temperature in flessione nella giornata di lunedì ed in successiva graduale ripresa”.

