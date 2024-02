Pioggia e neve in Emilia Romagna il 27 febbraio: le zone con l’allerta arancione

Bologna, 26 febbraio 2024 – Continua l’ondata di maltempo in Emilia Romagna con l’allerta emessa da Arpae di concerto con la Protezione civile che, in alcune zone, per la giornata di domani – martedì 27 febbraio – passa da gialla (criticità ordinaria) ad arancione (criticità moderata).

La causa? Precipitazioni intense e diffuse, sorvegliati speciali i fiumi e le possibili frane che potrebbero crearsi in Appennino.

Vediamo le previsioni meteo in dettaglio.

Pioggia

Per la giornata di domani “sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumulate elevate nel corso dell'intero evento”. Recita la nota di Arpae. Ovvero la pioggia cadrà in abbondanza soprattutto in Appennino, con accumuli significativi.

Neve

La quota neve si alza, dai 1000 metri di oggi, domani martedì 27 febbraio le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1500 / 1700 metri.

Frane

In Appennino “si prevedono fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, diffusi nelle zone di crinale”, recita la nota di Arpae.

Fiumi

Domani sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi superiori alle soglie 1, localmente prossimi alle soglie 2 su tutti i corsi d'acqua del settore centro-occidentale.

Che tempo farà nei prossimi giorni

Novità per le previsioni meteo dei prossimi giorni. La tregua del maltempo, che attanaglia la regione questa settimana, è in arrivo sabato 2 marzo con tratti di cielo sereno ma sarà solo momentanea.

Un anticipo di primavera che durerà solo un giorno mentre una nuova perturbazione investirà l’Emilia Romagna già da domenica 3 marzo.

Quanto alle temperature, dopo un iniziale aumento, non subiranno variazioni significative: in oscillazione tra 8 7 10 gradi della notte e i 13 / 15 gradi durante il giorno.

Previsioni meteo giorno per giorno