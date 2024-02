Neve in Appennino a Modena: quanta ne è caduta e le previsioni meteo

Sestola (Modena), 26 febbraio 2024 – La neve è tornata a fare la comparsa oggi sul crinale appenninico emiliano, scendendo gradualmente di quota. Venti centimetri di neve sono caduti tra ieri e oggi tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici nel comune di Frassinoro, ai confini con la Toscana.

Neve a fine febbraio sull'Appennino modenese

Per domani intanto scatta un’allerta meteo regionale giallo-arancione, per ‘condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse che, sui settori appenninici centro-occidentali, potranno raggiungere anche cumulate elevate nel corso dell'intero evento. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1500/1700 metri.

Previsioni di neve in quota anche molto abbondante (superiore al mezzo metro) per i prossimi tre giorni, per la soddisfazione degli operatori turistici che già domenica scorsa hanno visto un grande afflusso sulle piste dopo la neve fresca caduta tra venerdì e sabato. Si spera quindi in un prossimo week-end ricco di soddisfazioni, dopo un periodo di ‘magra’. Già tante piste aperte in questi giorni nel comprensorio sciistico del Cimone, dell’Abetone e di Corno Scale.

Neve anche a Cerreto Laghi. Per la definizione delle piste aperte sia nei feriali che nel prossimo week-end gli operatori sono prudenti ma abbastanza ottimisti: non possono ancora scendere nei dettagli dato che le precipitazioni sono ancora in corso. Di certo c’è chi si sbilancia e spera che a fine marzo per le vacanze di Pasqua vi sia tutta quella neve che era in parte mancata per le feste natalizie.