Allarme maltempo in Emilia Romagna: fiumi in piena. Soglia rossa per l’Enza

Bologna, 27 febbraio 2024 – Maltempo in Emilia Romagna, fiumi osservati speciali le precipitazioni intense e diffuse sul territorio. Tra le situazioni più critiche quella del fiume Enza a Sant’Ilario nel Reggiano: è stata raggiunta la soglia rossa di allerta con 2 metri e 17 cm, soglia rossa superata di 7 cm.

La soglia rossa indica un passaggio di una piena significativa con diffusi fenomeni di erosione e trasporto. Per oggi è stata emessa in regione un’allerta arancione anche per le possibili frane che potrebbero crearsi in Appennino in seguito alle precipitazioni. Sempre nel Reggiano è esondato il torrente Quaresimo che, a causa della pioggia caduta nella notte, ha invaso la strada provinciale 72 in via Ghiardo a Cavriago: sul posto all’alba sono intervenuti i carabinieri.

Le precipitazioni diffuse nella notte hanno causato accumuli nelle prime ore di giornata fino a 30-40 mm sulle province centro/occidentali. Valori inferiori tra Bolognese e Ferrarese, mentre la Romagna è risultata solo colpita dalle piogge. Secondo le previsioni i fenomeni saranno in parziale attenuazione nel corso della mattina, ma nel pomeriggio-sera ci sarà una nuova ripresa più consistente sempre sulle aree centro/occidentali della regione.