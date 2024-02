Allerta meteo arancione in Emilia Romagna: gli effetti del ciclone nei prossimi giorni

Bologna, 27 febbraio 2024 – Desta ancora preoccupazione il maltempo con il conseguente innalzamento del livello dei fiumi in Emilia-Romagna. E’ infatti stata prorogata l’allerta meteo arancione per piene dei corsi d’acqua e frane: continuerà da mezzogiorno di oggi, martedì 27 febbraio, fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio.

Previsione meteo per i prossimi giorni: previsti temporali

Allerta meteo arancione 27 febbraio

Prevista pioggia intensa e diffusa, anche a carattere di rovescio, per martedì 27 febbraio, “di elevata intensità sul settore occidentale della regione, moderate sulla parte centrale e deboli sul settore orientale – scrivono gli esperti Arpae nel bollettino meteo. Neve prevista “a quote superiori 1500-1800 metri”. Le piogge “stanno generando piene con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini nei tratti vallivi di Arda, Parma, Enza, Secchia e Reno. Saranno possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, più probabili nelle zone di crinale centro-occidentale”.

Il maltempo prosegue il 28 febbraio

“Per mercoledì 28 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità ed anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale della regione – si legge nella nota -. I fenomeni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1600-1800 metri. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale, che alimenteranno la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini. Saranno ancora possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti nel settore montano e collinare centro-occidentale”.

Ciclone Mediterraneo fino a giovedì

E’ in arrivo un vortice ciclonico che condizionerà il meteo fino a giovedì. Come spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, “il tempo ha cambiato radicalmente volto sull’Italia e sul Mediterraneo in generale, dopo mesi di piogge spesso centellinate ora si è aperta una fase decisamente piovosa, sebbene con effetti diversi a seconda delle zone d’Italia”. E avverte che “fino a giovedì saremo interessati da un vortice ciclonico con perno proprio sui nostri mari”.

Ancora neve

E’ arrivata, poi, la neve, sia sulle Alpi, sia in Appennino. E Ferrara sostiene che ne cadrà ancora tanta. Per adesso “gli accumuli complessivi, del tutto provvisori dal momento che sta ancora nevicando, hanno raggiunto localmente i 70-90cm dai 1200-1400 metri di quota a seconda delle zone, mentre dai 1800-2000 metri si superano anche 1-2 metri di manto nevoso. Una vera manna in vista del semestre caldo incipiente, considerando che questa neve costituisce un serbatoio d’acqua a progressivo rilascio durante la fusione. E non è finita dal momento che probabilmente il prossimo weekend assisteremo a nuove copiose nevicate, in genere dalle quote medie, specie domenica”

Dal weekend nuova ondata di maltempo

“Come già accennato dal prossimo weekend è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione con ulteriori piogge abbondanti inizialmente soprattutto al Nord. Si conferma dunque una lunga fase piovosa che potrebbe accompagnarci almeno fino al 4-5 marzo”, concludono da 3bmeteo.com.

Previsioni meteo mercoledì 28 febbraio

Gli esperti meteorologi di Arpae prevedono, per la giornata di mercoledì 28 febbraio, “cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate sul settore centro-occidentale, deboli sul settore orientale. Le precipitazioni sono previste in attenuazione dalla sera sulla pianura, mentre saranno ancora presenti sui rilievi. Temperature minime pressoché stazionarie con valori compresi tra 8 e 11 gradi di quello orientale. Massime in aumento con valori attorno a 13-14 gradi sul settore emiliano e 14-16 gradi su quello romagnolo”.

Previsioni meteo giovedì 29 febbraio

Per giovedì 29 febbraio, invece, “cielo coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni per lo più deboli, a tratti moderate, che interesseranno l'intero territorio regionale. Temperature minime senza variazioni di rilievo, attorno a 8-9 gradi sul settore centro-occidentale e 11-12 gradi su quello orientale; massime stazionarie o in lieve calo sul settore centro-orientale, con valori attorno a 13-14 gradi, in aumento sul settore occidentale con valori fino a 14-15 gradi”..

Tendenza tra venerdì 1 a domenica 3 marzo

Nel weekend, in Emilia Romagna, previste “condizioni di instabilità, anche se con precipitazioni deboli e intermittenti, nella giornata di venerdì”. Momentanea tregua nella giornata di sabato 2 marzo con “temporaneo miglioramento con tratti di cielo sereno in attesa di un probabile nuovo impulso perturbato in arrivo domenica. Le temperature non subiranno variazioni significative oscillando tra 8-10 gradi della notte e 13-15 gradi durante il giorno”.

.