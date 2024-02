Allerta meteo rossa in Veneto, si ingrossano i fiumi. Frane e allagamenti: ecco dove. Acqua alta a Venezia

Venezia, 27 febbraio 2024 – Continua il maltempo in Veneto: dopo l'allerta rossa emanata ieri dalla Protezione civile a causa dei forti venti e dei temporali, sono diverse le zone della regione in cui si sono registrate criticità.

Quest’oggi, martedì 27 febbraio, è prevista la fase più intensa di un’allerta per rischio idrogeologico che proseguirà fino a domani. A preoccupare maggiormente sono i fiumi e i corsi d’acqua, portando già a diversi danni in alcune zone del Veneto.

Maltempo in Veneto, sotto osservazione fiumi e corsi d'acqua

Padova

A partire dal Padovano, dove ci sono stati diversi allagamenti soprattutto nella zona occidentale della provincia, ai piedi dei Colli Euganei, tra Cervarese Santa Croce, Rovolon, Teolo, Saccolongo, Selvazzano, Abano Terme ma anche altre località' della provincia.

Verona

A Soave, nel Veronese, sono state chiuse le paratie tra Alpone e Tramigna sul ponte lungo la Strada regionale 11, mentre in Valpolicella una frana ha interrotto la strada tra le frazioni di Torbe e Prun, nel comune di Negrar.

A Badia Calavena, in Lessinia, è stato bloccato un tratto della provinciale 36 a causa di un cedimento della strada. La caduta di alberi sui binari per il forte vento ha imposto la chiusura della linea ferroviaria fra Verona e Mantova per un'ora e mezza fra Roverbella e S. Antonio Mantovano.

Piena da record per il lago di Garda, che ha raggiunto la quota di +135 centimetri sopra lo zero idrometrico, 90 in più rispetto a un anno fa. Il bacino non aveva visto così tanta acqua da 27 anni.

Venezia

Forte preoccupazione anche a Venezia, dove l'acqua alta ha raggiunto il picco intorno a mezzogiorno con Piazza San Marco allagata e i turisti in coda sulle passerelle.

Vicenza

Attenzione alta sui livelli dei corsi d'acqua del Vicentino, in particolare il Bacchiglione e il Retrone, con la chiusura di due scuole di Sant'Agostino e i parchi a Vicenza.

In provincia di Vicenza alle 12 il fiume Bacchiglione segnava al pluviometro di Ponte degli Angeli la misura di 4.25 metri, vicino ai 4 metri e mezzo del livello di guardia.

L'area che ha avuto le maggiori precipitazioni è quella di Recoaro, con un picco di 115 millimetri d'acqua.

Allerta rossa per maltempo in Veneto, le zone più colpite: aperti i bacini laminazione nel vicentino

Zaia: “Aperti i bacini di laminazione”

“Abbiamo un’ allerta arancione-rosso nel vicentino, a confluire poi nel bacino idrografico del padovano e veronese, la sala operativa è aperta e possiamo dire che abbiamo aperto i bacini di laminazione che prima non esistevano e che abbiamo realizzato noi e questo ci fa ben sperare”.

Sintetizza così il presidente del Veneto Luca Zaia la situazione di maltempo che interessa la regione. "Sono ore complesse per le condizioni meteo – prosegue Zaia -. Non escludiamo che, su decisione dell'autorità competenti nella gestione delle infrastrutture, sarà necessario la chiusura di alcune tratte ferroviarie nelle prossime ore".

Affiancato dall'assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, il governatore ricorda che "nel 2010 con la grande alluvione ci si è resi conto che, oltre a non avere modelli previsionali precisi non avevamo da 80 anni opere idrauliche importanti. Oggi invece abbiamo un sacco di bacini di laminazione a disposizione. Non basta ma aiuta perché permette alle grandi città del territorio di non andare sott'acqua”. L'area che ha le maggiori precipitazione piovose è quella di Recoaro, con un picco di 115 millimetri d'acqua. A preoccupare sono soprattutto i livelli dei corsi d'acqua del vicentino, in particolare il Bacchiglione e il Retrone.

Rischio neve

Ritorna anche il rischio neve: attesa sulle montagne del Veneto, specie in alta quota, e conseguente crescita del rischio valanghe, stimato per oggi e anche domani nel grado 4 (forte) su una scala massima di 5. Lo indica il sito dell'agenzia ambientale Arpav, sulla base di una previsione di nuovi accumuli di 10-20 centimetri sulle Dolomiti, alle quote di 2.000 metri. Gli ambiti a maggior rischio sono le vie di comunicazione e le aree sciisitiche. Sulla regione non fa comunque particolarmente freddo, e le nuove nevicate potrebbero verificarsi dai 1.600 metri in su. Nei comprensori sciistici più alto, come a Ra Valles, sulle Tofane di Cortina, la neve al suolo raggiunge quasi i 2 metri.

Forte anche il rischio di valanghe, grado 4, anche sulle Prealpi, (Altopiano di Asiago e Lessinia), dove nelle prossime ore sono previste a quote alte nuove precipitazioni nevose, con accumuli tra i 25 e 60 centimetri.