Neve in Emilia Romagna, dove e quando: le previsioni meteo

Bologna, 22 febbraio 2024 – Il ciclone proveniente dall’Artico porterà pioggia e neve in Emilia Romagna. Se negli ultimi giorni il clima è stato più vicino alla primavera che all’inverno – e la regione sia soffocata dalla cappa dello smog –, tra oggi e domani le cose cambieranno con l’arrivo di aria più fredda e precipitazioni. Dalle recenti previsioni meteo, sono attese anche nevicate in Appennino sopra quota 1.300 metri.

L’arrivo di pioggia e neve in Emilia-Romagna, dove le precipitazioni fino ad oggi hanno scarseggiato, aiuterebbe la regione a ripulire pulire l’aria e ad abbassare i valori dell’inquinamento atmosferico dovuto alle polveri sottili.

Allerta meteo per vento

A dare supporto a pioggia e neve anche il vento. E’ stata prolungata di 24 ore, infatti, l’allerta meteo arancione per vento in regione. Inoltre, c’è anche l’allerta gialla per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi d’acqua minori e vento.

“Nella giornata di venerdì 23 febbraio – scrive Arpae nel bollettino - sono previsti venti da sud-ovest di burrasca forte (75-88 Km/h) sulle aree montane e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree collinari dell'appennino con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Sono previsti rinforzi di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud anche sulle aree costiere e sul mare nelle ore mattutine, in attenuazione pomeridiana. Sono previste precipitazioni che interesseranno l'intero territorio regionale, risultando localmente intense e a carattere di rovescio sulle aree appenniniche centro-occidentali, in attenuazione dalle ore pomeridiane-serali. Le precipitazioni potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Nella zone montane centro-occidentali saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento lungo i versanti e occasionali fenomeni franosi. In mattinata non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o ingressione marina sulla costa ferrarese”.

.

Neve ad alta quota venerdì 22 febbraio

Nella giornata di venerdì 22 febbraio, infatti, come scrivono gli esperti di Arpae nelle loro previsioni meteo, il cielo sarà “coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse sul territorio, localmente anche a carattere di rovescio, più consistenti lungo i rilievi. Neve solo sulle cime più alte. Fenomeni in forte attenuazione dal tardo pomeriggio-sera. Temperature con valori minimi compresi tra 7 e 12 gradi e valori massimi tra 12 e 15 gradi. Venti deboli-moderati in pianura; da moderati a forti con rinforzi sui rilievi, pianura romagnola e mare. Nel corso della tarda mattinata tendenza a forte attenuazione della ventilazione su pianura romagnola e mare”..

Le previsioni meteo per sabato 23 febbraio

Invece, nella giornata di sabato 23 febbraio, il tempo sarà “molto nuvoloso con parziali e temporanee schiarite; deboli precipitazioni sui rilievi, nevose sopra i 1300 metri sull'Appennino centro-occidentale. Deboli e sparse piogge o pioviggini potranno interessare anche la pianura nel corso del pomeriggio. Temperature minime comprese fra 4 e 7 gradi, massime attorno ai 14 gradi. Venti inizialmente ancora moderati o forti sui rilievi, in attenuazione dal pomeriggio. Deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali, in pianura”.

La tendenza tra domenica 24 e mercoledì 28 febbraio

Da domenica 24 febbraio si giungerà a “condizioni di tempo in prevalenza instabile con precipitazioni sparse più consistenti ed estese nella giornata di lunedì. Temperature inizialmente in diminuzione, poi in lieve e costante aumento”..

Che tempo farà in Emilia Romagna