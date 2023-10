Non ce l’ha fatta Dilas: muore a 24 anni talento del basket

Reggio Emilia, 15 ottobre 2023 – Non ce l’ha fatta il giovane Samuel Dilas, giocatore ventiquattrenne talento del basket, cresciuto a Novellara e oggi in forze alla Virtus Lumezzane. Nelle ultime ore la sua situazione clinica si era aggravata improvvisamente, dopo parecchi giorni di complicazioni dovute a una malattia congenita. Nel pomeriggio di oggi è stata dichiara ufficialmente la morte. Immediatamente è arrivato il cordoglio della società di basket bresciana, così come quelle di Forlì (dove aveva militato in A2) e ovviamente Novellara, la sua casa. Dilas lascia i genitori e una sorella di 17 anni.

Samuel Dilas è cresciuto sportivamente a Novellara, dove ha abitato e dove vivono i familiari (i genitori Igor e Chiara e la sorella più giovane) e dove torna a ogni occasione. Nella cittadina reggiana si prega e si segue con attenzione la situazione clinica di Samuel.

"Lui – confida il presidente della Pallacanestro Novellara, Daniele Mariani Cerati – è nato sportivamente qui da noi. Quando sono diventato presidente, nel 2012, Samuel ha iniziato a calcare il parquet. Ha fatto parte di un gruppo straordinario, che nel 2016-2017 ha conquistato il titolo di campione d’Italia Elite Under 18".