Omicidio di Salvatore Silipo, il pm chiede ergastolo e isolamento per un anno

Reggio Emilia, 9 febbraio 2024 - Ergastolo e isolamento diurno per un anno. Sono le richieste avanzate stamattina dal pubblico ministero Piera Cristina Giannusa per Dante Sestito, 72 anni, accusato dell'omicidio del 29enne Salvatore Silipo, nell'autofficina di Cadelbosco 'Dante gomme'. L'assassinio avvenne il 23 ottobre 2021, nel capannone dove la vittima aveva lavorato fino a un mese prima. Il pubblico ministero ha chiesto la pena ravvisando le aggravanti della premeditazione, motivi futili e abbietti e crudeltà. 'Non è il danno economico il movente - ha detto Giannusa -. Non si sa cosa fosse contenuto nelle gomme portate via. Ma lo è il sospetto che la vittima fosse il ladro. Eppure nella notte del furto, il 9 settembre, Salvatore Silipo non c'era. È stato ucciso solo in base a un sospetto, perché lui aveva precedenti'. E ha parlato di 'sopraffazione criminale'. Nel capannone, nel momento dell'omicidio, c'erano anche il fratello della vittima, Francesco, e il cugino Pierfrancesco Mendicino. I due hanno riferito di un appuntamento concordato per chiarire la questione di un presunto furto di pneumatici, e che è stato detto loro di inginocchiarsi. In quel momento, Dante Sestito ha sparato a Silipo con un colpo di un revolver Smith&Wesson, poi sarebbe stato disarmato e bloccato dal fratello della vittima mentre il cugino scappava fuori e chiedeva aiuto. C’era una quinta persona presente: Antonio, il figlio di Sestito. Sulla premeditazione, il pm ha sostenuto che le minacce iniziarono un mese prima del delitto. E che le telecamere dell'azienda furono volutamente staccate prima. All'inizio dell'udienza Dante Sestito, difeso dall'avvocato Luigi Colacino', ha voluto fare una breve dichiarazione spontanea per poi tornare in carcere: 'Mi è partito un colpo e sono dispiaciuto, desidererei uscire'. Parola poi ai legali di parte civile. L'avvocato Mattia Fontanesi, che tutela il fratello, la sorella e la madre della vittima, ha chiesto che siano trasmessi gli atti in Procura per Antonio Sestito, figlio di Dante, sostenendo che 'non possa rimanere impunito'. Poi parola agli avvocati Roberto Chiossi e Barbara Bettelli per la vedova e i figli.