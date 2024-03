Quarta spaccata, in pochi mesi, alla Cartoleria Minerva, il locale di via San Carlo. È avvenuta all’alba di domenica, intorno alle 6,20. I malviventi sono entrati anche questa volta spaccando una delle finestre laterali del locale, che danno su via delle Quinziane. Il palazzo del ristorante ha da mesi un ponteggio per lavori in corso e anche la via laterale è chiusa per un cantiere.

"Sono entrati ancora una volta coperti dal ponteggio, spaccando il vetro. È partito l’allarme che ci ha svegliati dal telefono – racconta Alessandro Cervi, uno dei titolari –. Una volta entrati hanno velocemente preso il fondo-cassa, spaccando del tutto il registratore e portando via il cassetto. Sono riusciti ad arraffare qualche centinaio di euro. Di sicuro sono più i danni: 700 euro di vetrate e la cassa che sarà da ricomprare nuova".

E aggiunge, amaro: "È la quarta che vengono a spaccare in pochi mesi, sempre da quando c’è il ponteggio, che non è allarmato. Chi ci rimette siamo sempre noi".

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri.

"Sono venuti a fare i rilievi, c’erano molte tracce di sangue: si sono feriti col vetro rotto poi scappando velocemente. In generale in centro la situazione è quella che è, ma avere un ponteggio che protegge dalla visione dei passanti di sicuro li aiuta", chiosa l’imprenditore.