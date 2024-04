Quattro Castella, consegna soldi alla ex e poi l'aggredisce

Quattro Castella (Reggio Emilia), 2 aprile 2024 – Si sono dati appuntamento per la consegna di 300 euro all’ex compagna, nel bar gestito dall’uomo. Ma ieri pomeriggio la situazione è degenerata in una lite, con la donna ferita al volto e a una mano. E’ accaduto a Quattro Castella, dove i carabinieri sono stati chiamati per una lite che ha coinvolto un uomo di 45 anni, alla fine arrestato per violenza privata e lesioni personali aggravate. Sul posto c’era la donna visibilmente scossa, mentre l’uomo la minacciava di morte. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva consegnato i soldi alla ex, ma ha poi cambiato atteggiamento, chiedendo la restituzione del denaro. La donna è stata afferrata e spinta contro il muro. Lui le ha poi strappato il telefonino dalle mani per gettarlo via. La vittima si è divincolata, allontanandosi dal locale in attesa dei carabinieri. Ricostruita la vicenda, per il 45enne è scattato l’arresto. La donna è stata medicata in ospedale a Reggio per una ferita provocata da un oggetto non ritrovato nel locale pubblico, per poi essere dimessa. Non è grave.