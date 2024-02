Ragazzino di 16 anni già stalker: schiaffeggia la ex fidanzatina in bus per il cellulare

Reggio Emilia, 12 febbraio 2024 - Al termine della loro storia ha perseguitato la fidanzatina di 16 anni arrivando a strapparle il cellulare di mano e a prenderla a schiaffi, Per questo motivo un ragazzo di 16 anni, residente in provincia, è stato denunciato per atti persecutori e rapina.

Stando al racconto della vittima, che si è rivolta ai carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia, accompagnata dal padre, lo scorso 15 gennaio, la ragazza, uscita da scuola a Reggio Emilia, è salita sul tram, che avrebbe dovuta portarla a casa, su cui era salito anche il suo ex, che si era seduto poco distante dalla vittima che era in compagnia di un'amica. Quando quest'ultima è scesa dal tram il sedicenne si è accomodato di fianco alla ragazza e le ha chiesto spiegazioni su un bacio che la stessa avrebbe dato in una discoteca a un'altra persona.

Il sedicenne ha così strappato di mano alla ragazza il cellulare e quando lei ha provato a riprenderlo lui l'ha presa a schiaffi. Solo l’arrivo del padre della vittima ha evitato ulteriori conseguenze. Durante le indagini i militari dell'Arma hanno appreso che il ragazzo in più occasioni avrebbe compiuto una serie di atti persecutori, presentandosi sotto casa della ex e tempestandola di telefonate anche utilizzando numeri di cellulare diversi, dopo che la ragazza aveva bloccato il suo numero. Il ragazzo è stato così denunciato per atti persecutori e rapina.