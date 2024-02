Educatore di una cooperativa di recupero trovato in possesso di vari tipi di droghe: arrestato

Reggio Emilia, 12 febbraio 2024 - Un uomo di 42 anni, dipendente di una cooperativa di recupero per tossicodipendenti, è stato arrestato per possesso di droga e detenzione a i fini di spaccio. Il procedimento, tuttavia, si trova ancora alle indagini preliminari e gli approfondimenti sulla vicenda proseguiranno.

I Carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato l'uomo con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

La dinamica

Intorno alle 4.30 di domenica 11 febbraio, un dipendente di una cooperativa, che si occupa tra le altre cose del recupero di soggetti tossicodipendenti, è stato arrestato per possesso di droga finalizzato allo spaccio.

L'uomo, un 42enne abitante nel Reggiano, è stato fermato a bordo di una bicicletta nei pressi della stazione storica di Reggio Emilia. Dimostratosi da subito particolarmente in agitazione, il soggetto è stato portato in caserma per la consueta perquisizione, che ha permesso di rinvenire nelle tasche dei pantaloni ben 3 dosi di chetamina, 10 di speed e 9 di MDMA. A queste si aggiungono una decina di pasticche di buprenorfina, farmaco utilizzato per curare la dipendenza da oppioidi, e 120 euro in contanti.

Le indagini sono in seguito proseguite nella casa del 42enne, dove sono stati trovate altre 3 dosi di MDMA, una dose di chetamina, un bilancino di precisione e materiale adatto al confezionamento.

Questa serie di indizi ha indotto i carabinieri a riflettere sul fatto che l'individuo destinasse il possesso delle sostanze stupefacenti allo spaccio.

Proprio la detenzione ai fini di spaccio è stata l'accusa ufficiale con il quale le forze dell'ordine hanno arrestato l'uomo, detenuto in attesa di ulteriori approfondimenti delle indagini. Nell'occasione sono stati sequestrati gli stupefacenti, il denaro contante e i telefoni in suo possesso.