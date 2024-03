Reggio Emilia, 25 marzo 2024 - Fiocco azzurro in casa di un campione olimpico. Giuliano Razzoli, vincitore dell'oro ai giochi olimpici di Vancouver 2010, e la moglie Elisa celebrano nella mattinata di lunedì 25 marzo la nascita del loro primo figlio, Emanuele. I neogenitori e il piccolo, che pesa 3,5 chili, hanno ricevuto gli auguri anche da tutta la Federazione Italiana Sport Invernali.

Uno sciatore “speciale”

Il picco della carriera di Giuliano Razzoli, nato a Reggio Emilia nel 1984, è arrivato nel corso dell'anno 2010. Il 6 gennaio, lo sciatore ha ottenuto la prima vittoria in coppa del Mondo davanti a Manfred Moelgg e Julien Lizeroux. L'apice, tuttavia, arriva nei seguenti Giochi Olimpici Invernali di Vancouver, che consegnano l'atleta reggiano alla storia. Il 27 febbraio 2010, infatti, si laurea campione olimpico nella disciplina dello slalom speciale, a 22 anni di distanza da quello ottenuto da Alberto Tomba durante la rassegna di Calgary 1988. L'ultimo oro italiano nello sci, prima di quello di "Razzo", risaliva ad Albertville 1992.

Imprevisto nel giorno dell'addio

Si era tornato a parlare di Giuliano Razzoli in vista dello slalom di Kransjka Gora, inizialmente in programma per il weekend del 9 e del 10 marzo ma cancellato per via del brutto tempo in Slovenia. L'appuntamento in questione consisteva nella passerella finale per Razzoli, al termine di una carriera contraddistinta da tante gioie ma costernata allo stesso tempo da vari problemi fisici. Grande amarezza quindi per l'atleta, nonostante i tentativi della Federazione Internazionale di sci di trovare un luogo adatto per l'evento finale della stagione, che ci teneva a salutare tifosi e appassionati. Ora però, con la nascita di Emanuele, "Razzo" può tornare definitivamente a sorridere.