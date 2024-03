Cancellato lo slalom di Kranjska Gora, per ’Razzo’ salta la gara degli addii

Nemmeno sul finire della sua splendida parabola agonistica, che lo ha visto anche emulare il mitico Alberto Tomba con l’oro olimpico, la sfortuna lascia in pace Giuliano Razzoli. Non fosse bastato un avvio di carriera pesantemente condizionato da gravi problemi alla schiena, la rottura del crociato nel momento in cui stava tornando grandissimo, Covid, influenze varie nel corso degli anni e guai muscolari un po’ dappertutto, la dea bendata si è messa in mezzo anche nel momento in cui il ’Razzo’, secondo i rumors di questi giorni, avrebbe desiderato chiudere la sua lunga avventura nel circo bianco salutando avversari e soprattutto i suoi tifosi (già pronti a partire con un pullman da Villa Minozzo) con un ultimo slalom dovrebbe avrebbe cercato in tutti i modi di ben figurare, con la forza del carattere e delle motivazioni. Purtroppo le avverse condizioni meteo che imperversano in questi giorni sulla Slovenia hanno portato all’annullamento, dopo il Gigante, anche dello slalom originariamente previsto per domani a Kranjska Gora. La notizia ha destato molta amarezza nello stesso Razzoli che certo non voleva, e non meritava, quest’ultima beffa. La Federazione Internazionale di Sci ha cercato fino all’ultimo di trovare una destinazione alternativa, ma ogni tentativo è risultato vano. Salvo sorprese quindi lo sciatore del nostro appennino ha chiuso la stagione, e probabilmente la carriera, con la gara di domenica scorsa ad Aspen in Colorado.

g.g.