Reggio Emilia, incendio doloso al centro Il Carrozzone

Reggio Emilia, 30 maggio 2023 – Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti nella notte per un incendio che ha danneggiato arredi e attrezzature varie al centro sociale Il Carrozzone, in via Gallinari a Reggio. L’allarme è scattato verso le 2,30. Sul posto erano divampate le fiamme, molto probabilmente di origine dolosa, ben presto domate dalla squadra del 115, giunta in pochi minuti sul posto. L’incendio ha inizialmente interessato sedie e tavolini che erano all’esterno dell’edificio del circolo, interessando poi un tendone in plastica, l’impianto elettrico e una parte della tettoia in legno dello stesso circolo. I danni sono evidenti, ma non hanno impedito di mantenere l’agibilità strutturale dell’edificio. Resta però da sistemare l’area esterna, direttamente interessata dal rogo. E’ stato inoltre riscontrato il danneggiamento di una finestra, che risulta essere stato provocato da un lancio di bottiglie in vetro, rinvenute frantumate. Occorre capire la motivazione che ha portato a questo gesto: se un’azione mirata proprio contro il circolo cittadino oppure se un vandalismo gratuito da parte di giovanissimi. Sono in corso le indagini dei carabinieri.