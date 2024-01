Christian Tisato muore per una malattia a 11 anni

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 1 gennaio 2024 – Da tempo combatteva contro una malattia, sempre con la speranza di poterla sconfiggere. Ma non è stato così. Christian Tisato è deceduto l’ultimo giorno del 2023 nella sua abitazione di San Martino in Rio. Aveva 11 anni e da quasi tre anni era in cura tra l’ospedale di Modena e il Sant’Orsola di Bologna. Ieri mattina la crisi fatale, dopo alcuni giorni in cui le sue condizioni di salute erano evidentemente peggiorate. Vasto cordoglio in paese.

Anche il sindaco Paolo Fuccio ha manifestato il dispiacere di tutta la comunità, annunciando il volo in cielo del piccolo angelo di 11 anni. Fuccio lo ricorda come un bambino straordinario, dotato di una forza incredibile, che gli aveva permesso di combattere la malattia. Poi l’abbraccio ai familiari: il padre Marco, la madre Valentina, il fratello Samuel, i nonni e altri parenti. La camera ardente è alla Casa funeraria Rossi a San Martino in Rio in attesa del funerale, fissato per mercoledì 3 gennaio alle 10 partendo dalla stessa Casa funeraria per la chiesa parrocchiale di San Martino.

Martedì 2 gennaio alle 20 la recita del rosario in chiesa. Eventuali offerte possono essere destinate all’Ageop di Bologna, l’Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica.