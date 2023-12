Davide muore a 10 mesi la notte di Natale, il papà: “E’ in cielo, in braccio alla Madonna”

Piacenza, 27 dicembre 2023 - Tragedia la notte di Natale: un bambino di 10 mesi è morto all'ospedale di Piacenza. Il piccolo stava male: faceva fatica a respirare e aveva la febbre alta, per questo la famiglia aveva portato il piccolo Davide al pronto soccorso.

I medici lo hanno visitato e ricoverato, ma purtroppo la sue condizioni sono precipitate nel corso della notte e il bambino non ce l'ha fatta: è morto. La famiglia ha confermato che sarà comunque disposta un'autopsia per chiarire le cause. "Abbiamo la certezza - ha detto il padre al quotidiano online IlPiacenza - che il nostro Davide è già in cielo, fra le braccia della Madonna, e questo ci dà forza, coraggio e speranza".