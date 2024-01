Striscia la Notizia e Brumotti a Reggio Emilia: maxi retata anti spaccio a Ospizio

Reggio Emilia, 18 gennaio 2024 – Retata anti-droga di carabinieri e... Striscia. La Notizia in via Emilia all’Ospizio tra i condomini dei civici 5 e 7. Martedì sera la troupe della trasmissione Mediaset, guidata da Vittorio Brumotti, campione di bike trial prestato alla televisione, è stata chiamata da alcuni residenti del quartiere per realizzare un servizio (andrà in onda prossimamente) sullo spaccio di stupefacenti. Sul posto sono arrivati i militari che hanno sequestrato diverse dosi di sostanze proibite e fermato alcuni pusher portati poi in caserma per l’identificazione.

I video dell'incursione di Striscia la Notizia a Reggio: sono arrivati anche i carabinieri

"Siamo assediati – racconta uno degli abitanti – Nella zona del distributore di benzina davanti a piazzale Tricolore, proprio all’inizio di via Emilia Ospizio, c’è uno coacervo di spaccio contiguo al quartiere stazione. Vengono tutti qui a rifornirsi. Ho due figli piccoli e nel nostro palazzo vivono anziani, famiglie, bambini. Ma ci sono anche attività commerciali e professionisti che si vergognano coi clienti. Siamo esasperati e abbiamo paura. Quando vado in garage a prendere l’auto, trovo spesso 10-15 persone che si drogano, tutte appollaiate tra le auto e nel cortile. È come se fosse la loro sala ricreativa...".

L’uomo è in possesso di diversi video che documentano il giro di droga. "Basta restare alla finestra due ore che riesco a filmare almeno trenta cessioni al giorno. Tutto alla luce del sole. Tante volte abbiamo chiamato vigili urbani, carabinieri e polizia. Arrivano, li mandano via, ma dopo poche ore ritornano qui. E abbiamo chiamato anche l’Ausl perché queste persone che bivaccano, lasciano rifiuti a terra e intorno al nostro condominio ci sono i topi!".

E ancora si sfoga: "Un anno fa abbiamo presentato un esposto al questore e al Comune. Nessun risposta. Una settimana fa ne abbiamo inviato un altro tramite l’amministratore di condominio. Ma ci siamo stancati e abbiamo deciso di chiamare Striscia La Notizia . E guarda caso con loro sono arrivati i carabinieri e proprio oggi (ieri, ndr) ci hanno risposto al nostro esposto chiedendoci di mandare i filmati... Ci mancherebbe, noi capiamo che anche le forze dell’ordine fanno quello che possono, ma qui dovrebbero esserci controlli tutti i giorni e non solo con un passaggio di pattuglie, senza che gli uomini in divisa scendano, un tot di volte al giorno. E vorremmo anche che si controllassero le residenze in questi palazzi".

Infine una stoccata e un invito al sindaco Luca Vecchi: "Ha detto che Reggio non è il Bronx. Venga ad abitare due giorni in questo palazzo. Lo ospitiamo noi e si renderà conto...".