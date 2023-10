Terremoto oggi, scossa di magnitudo 3.4 tra Reggio Emilia e Modena

Reggio Emilia, 30 ottobre 2023 – Continua a tremare la terra in Emilia Romagna. Dopo la doppia scossa avvertita negli scorsi giorni in regione (ma che ha avuto come epicentro il rodigino, in Veneto), stamattina, alle 6.25, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia. Ma la scossa è stata avvertita anche nella confinante provincia di Modena. L’epicentro ha avuto una profondità di 9 km. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

Una seconda e una terza scossa (rispettivamente di magnitudo 2.6 e 2.5), poi, sono state registrate sempre con epicentro a Castellarano. La seconda pochi minuti dopo la prima, alle 6.33 a 28 km di profondità, mentre l’ultima alle 9.04, con ipocentro a 10 km.

I Comuni più vicini all’epicentro sono stati: Sassuolo, Fiorano Modenese, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni, Maranello nel Modenese e Casalgrande, Baiso e Viano nel reggiano.