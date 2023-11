A 83 anni Iva Zanicchi torna al cinema

Reggio Emilia, 12 novembre 2023 – Inarrestabile Iva. Tra musica, Tv, libri e cinema. Già, perché mentre si appresta a diventare una coach di giovani cantanti in erba, nel programma ’Io canto generation’ di Gerry Scotti (prossimamente su Canale 5), sarà tra i protagonisti del film ’Il circo delle meraviglie’ (in uscita a primavera), diretta dal regista Mario Chiavalin.

"Mi sono divertita tantissimo", ci confida la mitica Aquila di Ligonchio, raggiunta telefonicamente.

Per Zanicchi, in realtà, si tratta di un ritorno sul set. Nel corso della sua lunga carriera, infatti, ha preso parte più volte a film (’L’ultimo Capodanno’, ’W gli sposi’) e fiction (’Caterina e le sue figlie’, ’L’ispettore Coliandro ’).

"Questa volta, farò la parte di una cartomante. Chissà, avranno pensato a me per via della mia canzone Zingara con la quale ho vinto Sanremo. Nel film, farò i tarocchi ai protagonisti di questa storia, due ragazzi che si innamorano e che dovranno affrontare mille difficoltà".

La pellicola, girata in Liguria, racconta una grande storia d’amore e vede tra i protagonisti, oltre alla Iva nazionale, anche Remo Girone e Pippo Franco.

Una nuova avventura per la cantante, una delle interpreti più dotate vocalmente e più amate della nostra musica leggera.

Nel frattempo, fra pochissimi giorni farà la coach per Gerry Scotti a ’Io canto Generation’, dove sarà a capo di una delle squadre di giovanissimi cantanti che si sfideranno a suon di canzoni nel programma targato Mediaset.

Un cast stellare, con professori che sono professionisti del belcanto.

Oltre a Iva, ci saranno Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta e Suor Cristina Scuccia.

In giuria, ci saranno invece personaggi amatissimi come Orietta Berti, Al Bano, Amendola e la Hunzicker.

"Sarà un confronto fra generazioni. Mi piace l’idea di avere a che fare con ragazzini che affronteranno un repertorio impegnato. Inoltre, rivedo Gerry Scotti, un carissimo amico. Lo conosco - conclude Iva Zanicchi - dai tempi in cui facevo ’Ok, il prezzo è giusto’. È sempre stato carino con me, uno dei primi ad accogliermi nelle reti Mediaset, con simpatia".