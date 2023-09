Iva Zanicchi: “Il mio compagno ha un tumore incurabile, fumava 90 sigarette al giorno”

Ligonchio (Reggio Emilia), 24 settembre 2023 – Iva Zanicchi, l’aquila di Ligonchio, e il compagno Fausto ‘Pippi’ Pinna, un’unione indissolubile fondata su un amore maturo che va oltre gli ostacoli, anche quelli più insormontabili.

L’ultimo ostacolo nel percorso della coppia è stato annunciato da Pinna stesso qualche giorno fa in un video trasmesso durante la trasmissione Verissimo: “Sono andato per fare dei controlli cardiologici e mi hanno trovato un tumore ai polmoni”. E’ stata Iva a replicare dallo studio: “Lì è crollato tutto. E’ lui che faceva coraggio a me”. E ancora: “Io con Pippi mi sono divertita veramente tanto e ci divertiremo ancora”.

Poi Iva ha continuato riferendo del compagno che “ieri non stava bene per niente” e allora lei ha fumato una sigaretta con un’infermiera ma, tornata in stanza dal suo amore, dopo avergli dato un bacio, è stata ripresa perché il compagno ha sentito che aveva fumato: “Lui non vuole che fumi, lui ha fumato 90 sigarette al giorno. Il tumore purtroppo è da fumo. Poi io ho due nipoti che fumano, che dispiacere”. In un altro video è ancora Piazza a parlare del male incurabile che lo ha colpito di nuovo.

E’ poi Iva a raccontare più nel dettaglio della malattia del compagno in un’intervista a Di Più: “I medici sono pessimisti perché il tumore contro cui sta combattendo Pippi non è operabile. Malgrado questo, sono certa che lui ce la farà anche questa volta perché è uno che non demorde, è un sardo di fibra fortissima: insieme lotteremo e vinceremo ancora. Non cedo un millimetro e nemmeno Fausto ha intenzione di arrendersi alla malattia, all’ospedale, al destino”.

"Fumava novanta sigarette al giorno - racconta ancora Iva a Di Più - ma non ce lo aspettavamo, sembrava stesse bene, invece dopo quella terribile diagnosi gli hanno dato solo due mesi perché sembrava che non si potesse fare più nulla. Io ho fatto di tutto per non fargli pesare quel dramma, lo incoraggiavo nelle cure, gli sono sempre stata vicino per cercare di allungargli la vita fino a quando, quasi per miracolo, un po’ alla volta, ha iniziato a stare meglio...”.

Ma “purtroppo poco tempo fa si è rotto una vertebra è stato nuovamente ricoverato e dalle analisi che ha fatto abbiamo scoperto che il tumore è tornato all’attacco”.

Iva però non si arrende e in questo è sostenuta da tante persone che le vogliono bene, dalla famiglia agli amici, senza contare i suoi numerosi fan.