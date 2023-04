Iva Zanicchi caduta dalle scale, il racconto: “È un miracolo, solo micro fratture”

Reggio Emilia, 27 aprile 2023 – “Ho fatto un volo giù dalle scale: per fortuna che sono un angelo e ho tirato fuori le ali, se no mi ammazzavo. È un miracolo, davvero”. A raccontarlo è Iva Zanicchi, vittima di un incidente domestico che sta diventando virale sui social. La cantante reggiana è caduta dalle scale di casa e se l’è vista brutta. Lo ha rivelato lei stessa sui suoi social e poco dopo anche durante ‘La vita in diretta’, in collegamento telefonico con la trasmissione dal letto di casa. Emotivamente provata, ma con la solita tempra di ferro che le farà superare anche questa nuova e difficile prova. L'incidente in casa è avvenuto domenica scorsa al ritorno da Roma, dopo che la cantante aveva appena concluso lo show ‘Il cantante mascherato’.

Iva Zanicchi caduta dalle scale, tranquillizza i fan

L’incidente: cosa è successo a Iva Zanicchi

“Iva mia, mi fai prendere un colpo: come stai”. Il conduttore Alberto Matano apre così il collegamento telefonico con la cantante infortunata. “Ho fatto un volo giù dalle scale, però adesso tutto va bene”, ha detto Iva Zanicchi in diretta su Rai1. Lo aveva annunciato sui social nelle ultime ore, facendo spaventare i suoi fan, e ora la conferma è arrivata. Durante l’ultima puntata di ‘La vita in diretta’, parlando con il conduttore Alberto Matano ha svelato i particolari di un incidente accaduto nella sua villa brianzola, in Lombardia, dove vive con il compagno Fausto Pinna. “Sei a riposo, naturalmente?”, le fa chiesto Albeto Matano. “Si, mi sto curando e non ho nulla – ha detto la cantante nazionale, minimizzando la portata grave dell'infortunio – ho solo delle piccole fratture per cui me la caverò. Dovrò sopportare un po’ di dolori, ma va bene”. L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, per fortuna la rovinosa caduta dalle scale le ha procurato solo delle microfratture.

Iva: “È un miracolo”

“Ti rendi conto?”, ha incalzato Matano, sinceramente preoccupato per Iva. “Hai fatto un ‘Ballando con le Stelle’ straordinario. facendo prese, volando con Samuel Peronsi. Ed è andato tutto bene. Guardate la cosa assurda: una banale caduta in casa poi ti può procurare un danno grave. Per fortuna è tutto a posto”. E la cantante, con la solita carica positiva ha risposto: “È un miracolo, davvero. Sul serio”. o aveva già annunciato sui social, poi in collegamento con “La vita in diretta”, Iva Zanicchi è tornata a raccontare la caduta dalle scale: “Ciao Alberto, ho fatto un volo” rivolgendosi al conduttore Matano per poi aggiungere “Per fortuna ho tirato fuori le ali altrimenti mi ammazzavo”. La cantante a riposo era apparsa aveva divulgato la notizia sui propri social. “Ho solo piccole fratture, dovrò affrontare un po' di dolore”, ha concluso la cantante.

Il video su Instagram

L’annuncio ai fan è arrivato con un video pubblicato dalla cantante sul suo profilo Intagram. Iva ha parlato dal letto di casa, pigiama bianco e occhiali scuri per mascherare i segni della preoccupazione sul viso struccato. “È un'immagine un po' insolita, scusate, non vorrei spaventarvi”, ha esordito la cantante reggiana. “Domenica sera sono caduta giù dalle scale dopo essere tornata dal ‘Cantante mascherato’. Una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato”, ha continuato Iva. “Mi volevano portare all'ospedale – ha detto – ma io sono voluta rimanere a casa. Adesso mi hanno messo immobile a letto, per 3 o 4 giorni. Mi hanno fatto le lastre, forse sospettano qualche piccola microfrattura. Se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò qualche giorno in ospedale”. E poi, con la sua proverbiale ironia, ha concluso il video con la sua cifra stilistica di sempre: “Ve lo volevo preannunciare: vi tengo informati, per chi mi vuole bene. E per gli altri pazienza: non godete mi raccomando, eh. Bisogna sempre pensare positivo, perché sono vivo, perché sono vivo', ha aggiunto intonando il motivetto storico di Jovannotti. “Vi voglio bene, vi do un abbraccio: baci, baci, baci. A presto”.